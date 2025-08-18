Mis on flocoin (FLOCO)

flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse flocoin (FLOCO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

flocoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on flocoin (FLOCO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie flocoin (FLOCO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida flocoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake flocoin hinna ennustust kohe!

FLOCO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

flocoin (FLOCO) tokenoomika

flocoin (FLOCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse flocoin (FLOCO) kohta Kui palju on flocoin (FLOCO) tänapäeval väärt? Reaalajas FLOCO hind USD on 0.16359 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLOCO/USD hind? $ 0.16359 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLOCO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on flocoin turukapitalisatsioon? FLOCO turukapitalisatsioon on $ 143.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLOCO ringlev varu? FLOCO ringlev varu on 873.35K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOCO (ATH) hind? FLOCO saavutab ATH hinna summas 0.795048 USD . Mis oli kõigi aegade FLOCO madalaim (ATL) hind? FLOCO nägi ATL hinda summas 0.16356 USD . Milline on FLOCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLOCO kauplemismaht on -- USD . Kas FLOCO sel aastal kõrgemale ka suundub? FLOCO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOCO hinna ennustust

flocoin (FLOCO) Olulised valdkonna uudised