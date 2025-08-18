flocoin hind (FLOCO)
flocoin (FLOCO) reaalajas hind on $0.16359. Viimase 24 tunni jooksul FLOCO kaubeldud madalaim $ 0.16356 ja kõrgeim $ 0.163927 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOCOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.795048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.16356.
Lüliajalise tootluse osas on FLOCO muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel -29.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
flocoin praegune turukapitalisatsioon on $ 143.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLOCO ringlev varu on 873.35K, mille koguvaru on 15000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.46M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse flocoin ja USD hinnamuutus $ -0.0003196262723089.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse flocoin ja USD hinnamuutus $ -0.0570298460.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse flocoin ja USD hinnamuutus $ -0.0635817727.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse flocoin ja USD hinnamuutus $ -0.3728388287167127.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0003196262723089
|-0.19%
|30 päeva
|$ -0.0570298460
|-34.86%
|60 päeva
|$ -0.0635817727
|-38.86%
|90 päeva
|$ -0.3728388287167127
|-69.50%
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
