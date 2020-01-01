Flits (FLS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flits (FLS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flits (FLS) teave Flits is the first passive income app combining wallets, masternodes and staking. Earn or hold your crypto without compromising on security, like crypto should be. Ametlik veebisait: https://flitswallet.app/ Valge raamat: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Ostke FLS kohe!

Flits (FLS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flits (FLS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 54.21K $ 54.21K $ 54.21K Koguvaru: $ 87.92M $ 87.92M $ 87.92M Ringlev varu: $ 87.92M $ 87.92M $ 87.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.24K $ 54.24K $ 54.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.92 $ 4.92 $ 4.92 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00061697 $ 0.00061697 $ 0.00061697 Lisateave Flits (FLS) hinna kohta

Flits (FLS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flits (FLS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLS tokeni tokenoomikat, avastage FLS tokeni reaalajas hinda!

FLS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLS võiks suunduda? Meie FLS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLS tokeni hinna ennustust kohe!

