Flits hind (FLS)

1 FLS/USD reaalajas hind:

$0.00061697
0.00%1D
Flits (FLS) reaalajas hinnagraafik
Flits (FLS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 4.92
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Flits (FLS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.92 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flits (FLS) – turuteave

$ 54.21K
--
$ 54.23K
87.90M
87,895,121.20237312
Flits praegune turukapitalisatsioon on $ 54.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLS ringlev varu on 87.90M, mille koguvaru on 87895121.20237312. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.23K.

Flits (FLS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flits ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flits ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flits ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flits ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-73.76%
60 päeva$ 0-40.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Flits (FLS)

Flits is the first passive income app combining wallets, masternodes and staking. Earn or hold your crypto without compromising on security, like crypto should be.

Üksuse Flits (FLS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Flits hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flits (FLS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flits (FLS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flits nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flits hinna ennustust kohe!

FLS kohalike valuutade suhtes

Flits (FLS) tokenoomika

Flits (FLS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flits (FLS) kohta

Kui palju on Flits (FLS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLS/USD hind?
Praegune hind FLS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flits turukapitalisatsioon?
FLS turukapitalisatsioon on $ 54.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLS ringlev varu?
FLS ringlev varu on 87.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLS (ATH) hind?
FLS saavutab ATH hinna summas 4.92 USD.
Mis oli kõigi aegade FLS madalaim (ATL) hind?
FLS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLS kauplemismaht on -- USD.
Kas FLS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:24:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.