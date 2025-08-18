Mis on Flippy (FLIPPY)

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flippy (FLIPPY) kohta Kui palju on Flippy (FLIPPY) tänapäeval väärt? Reaalajas FLIPPY hind USD on 0.670115 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLIPPY/USD hind? $ 0.670115 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLIPPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Flippy turukapitalisatsioon? FLIPPY turukapitalisatsioon on $ 579.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLIPPY ringlev varu? FLIPPY ringlev varu on 865.22K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLIPPY (ATH) hind? FLIPPY saavutab ATH hinna summas 1.56 USD . Mis oli kõigi aegade FLIPPY madalaim (ATL) hind? FLIPPY nägi ATL hinda summas 0.195575 USD . Milline on FLIPPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLIPPY kauplemismaht on -- USD . Kas FLIPPY sel aastal kõrgemale ka suundub? FLIPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLIPPY hinna ennustust

