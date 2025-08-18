Rohkem infot FLIPPY

FLIPPY Hinnainfo

FLIPPY Ametlik veebisait

FLIPPY Tokenoomika

FLIPPY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Flippy logo

Flippy hind (FLIPPY)

Loendis mitteolevad

1 FLIPPY/USD reaalajas hind:

$0.670115
$0.670115$0.670115
-7.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Flippy (FLIPPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:54:13 (UTC+8)

Flippy (FLIPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.670115
$ 0.670115$ 0.670115
24 h madal
$ 0.729293
$ 0.729293$ 0.729293
24 h kõrge

$ 0.670115
$ 0.670115$ 0.670115

$ 0.729293
$ 0.729293$ 0.729293

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 0.195575
$ 0.195575$ 0.195575

-0.12%

-7.51%

-17.42%

-17.42%

Flippy (FLIPPY) reaalajas hind on $0.670115. Viimase 24 tunni jooksul FLIPPY kaubeldud madalaim $ 0.670115 ja kõrgeim $ 0.729293 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLIPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.56 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.195575.

Lüliajalise tootluse osas on FLIPPY muutunud -0.12% viimase tunni jooksul, -7.51% 24 tunni vältel -17.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flippy (FLIPPY) – turuteave

$ 579.79K
$ 579.79K$ 579.79K

--
----

$ 579.79K
$ 579.79K$ 579.79K

865.22K
865.22K 865.22K

865,216.0
865,216.0 865,216.0

Flippy praegune turukapitalisatsioon on $ 579.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLIPPY ringlev varu on 865.22K, mille koguvaru on 865216.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 579.79K.

Flippy (FLIPPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flippy ja USD hinnamuutus $ -0.0544411730778501.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flippy ja USD hinnamuutus $ -0.3363173162.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flippy ja USD hinnamuutus $ +1.1485884349.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flippy ja USD hinnamuutus $ +0.42900943030154685.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0544411730778501-7.51%
30 päeva$ -0.3363173162-50.18%
60 päeva$ +1.1485884349+171.40%
90 päeva$ +0.42900943030154685+177.93%

Mis on Flippy (FLIPPY)

The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Flippy (FLIPPY) allikas

Ametlik veebisait

Flippy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flippy (FLIPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flippy (FLIPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flippy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flippy hinna ennustust kohe!

FLIPPY kohalike valuutade suhtes

Flippy (FLIPPY) tokenoomika

Flippy (FLIPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLIPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flippy (FLIPPY) kohta

Kui palju on Flippy (FLIPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLIPPY hind USD on 0.670115 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLIPPY/USD hind?
Praegune hind FLIPPY/USD on $ 0.670115. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flippy turukapitalisatsioon?
FLIPPY turukapitalisatsioon on $ 579.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLIPPY ringlev varu?
FLIPPY ringlev varu on 865.22K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLIPPY (ATH) hind?
FLIPPY saavutab ATH hinna summas 1.56 USD.
Mis oli kõigi aegade FLIPPY madalaim (ATL) hind?
FLIPPY nägi ATL hinda summas 0.195575 USD.
Milline on FLIPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLIPPY kauplemismaht on -- USD.
Kas FLIPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLIPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLIPPY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:54:13 (UTC+8)

Flippy (FLIPPY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.