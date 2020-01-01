Flicker (FKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flicker (FKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flicker (FKR) teave Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators. Ametlik veebisait: https://flickerfkr.com/ Ostke FKR kohe!

Flicker (FKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flicker (FKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 767.99K $ 767.99K $ 767.99K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 257.96M $ 257.96M $ 257.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00689786 $ 0.00689786 $ 0.00689786 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00194379 $ 0.00194379 $ 0.00194379 Praegune hind: $ 0.00299727 $ 0.00299727 $ 0.00299727 Lisateave Flicker (FKR) hinna kohta

Flicker (FKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flicker (FKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FKR tokeni tokenoomikat, avastage FKR tokeni reaalajas hinda!

FKR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FKR võiks suunduda? Meie FKR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FKR tokeni hinna ennustust kohe!

