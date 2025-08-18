Mis on Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

Flicker (FKR) tokenoomika

Flicker (FKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Flicker (FKR) tänapäeval väärt? Reaalajas FKR hind USD on 0.00295533 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FKR/USD hind? $ 0.00295533 . Milline on Flicker turukapitalisatsioon? FKR turukapitalisatsioon on $ 765.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FKR ringlev varu? FKR ringlev varu on 257.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FKR (ATH) hind? FKR saavutab ATH hinna summas 0.00689786 USD . Mis oli kõigi aegade FKR madalaim (ATL) hind? FKR nägi ATL hinda summas 0.00194379 USD . Milline on FKR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FKR kauplemismaht on -- USD .

