flexUSD hind (FLEXUSD)

Loendis mitteolevad

1 FLEXUSD/USD reaalajas hind:

$0.116842
$0.116842$0.116842
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
flexUSD (FLEXUSD) reaalajas hinnagraafik
flexUSD (FLEXUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 0.053237
$ 0.053237$ 0.053237

--

--

+13.24%

+13.24%

flexUSD (FLEXUSD) reaalajas hind on $0.116842. Viimase 24 tunni jooksul FLEXUSD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLEXUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.031 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.053237.

Lüliajalise tootluse osas on FLEXUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

flexUSD (FLEXUSD) – turuteave

$ 19.44M
$ 19.44M$ 19.44M

--
----

$ 19.44M
$ 19.44M$ 19.44M

166.35M
166.35M 166.35M

166,350,245.331748
166,350,245.331748 166,350,245.331748

flexUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 19.44M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLEXUSD ringlev varu on 166.35M, mille koguvaru on 166350245.331748. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.44M.

flexUSD (FLEXUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse flexUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse flexUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0230224542.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse flexUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0353211847.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse flexUSD ja USD hinnamuutus $ +0.03652890507474074.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0230224542+19.70%
60 päeva$ +0.0353211847+30.23%
90 päeva$ +0.03652890507474074+45.48%

Mis on flexUSD (FLEXUSD)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse flexUSD (FLEXUSD) allikas

Ametlik veebisait

flexUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on flexUSD (FLEXUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie flexUSD (FLEXUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida flexUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake flexUSD hinna ennustust kohe!

FLEXUSD kohalike valuutade suhtes

flexUSD (FLEXUSD) tokenoomika

flexUSD (FLEXUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLEXUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse flexUSD (FLEXUSD) kohta

Kui palju on flexUSD (FLEXUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLEXUSD hind USD on 0.116842 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLEXUSD/USD hind?
Praegune hind FLEXUSD/USD on $ 0.116842. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on flexUSD turukapitalisatsioon?
FLEXUSD turukapitalisatsioon on $ 19.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLEXUSD ringlev varu?
FLEXUSD ringlev varu on 166.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLEXUSD (ATH) hind?
FLEXUSD saavutab ATH hinna summas 1.031 USD.
Mis oli kõigi aegade FLEXUSD madalaim (ATL) hind?
FLEXUSD nägi ATL hinda summas 0.053237 USD.
Milline on FLEXUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLEXUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas FLEXUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLEXUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLEXUSD hinna ennustust.
flexUSD (FLEXUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.