FlexMeme logo

FlexMeme hind (FLEX)

Loendis mitteolevad

1 FLEX/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
mexc
USD
FlexMeme (FLEX) reaalajas hinnagraafik
FlexMeme (FLEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.34%

-4.62%

+0.90%

+0.90%

FlexMeme (FLEX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FLEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FLEX muutunud +1.34% viimase tunni jooksul, -4.62% 24 tunni vältel +0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FlexMeme (FLEX) – turuteave

$ 50.16K
$ 50.16K$ 50.16K

--
----

$ 198.19K
$ 198.19K$ 198.19K

253.09B
253.09B 253.09B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

FlexMeme praegune turukapitalisatsioon on $ 50.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLEX ringlev varu on 253.09B, mille koguvaru on 1000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 198.19K.

FlexMeme (FLEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FlexMeme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FlexMeme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FlexMeme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FlexMeme ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.62%
30 päeva$ 0+47.36%
60 päeva$ 0+70.68%
90 päeva$ 0--

Mis on FlexMeme (FLEX)

As the world's first shapeshifting meme token, FlexMeme is breaking new ground with its cutting-edge AI technology, which allows it to seamlessly innovate and adapt to the latest memes and viral trends, ensuring that it always stays relevant and in-demand. With its dynamic feature, FlexMeme distinguishes itself from other cryptocurrencies that have a fixed design, making it an appealing choice for investors and traders looking for a unique opportunity in the cryptocurrency market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FlexMeme (FLEX) allikas

Ametlik veebisait

FlexMeme hinna ennustus (USD)

Kui palju on FlexMeme (FLEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FlexMeme (FLEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FlexMeme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FlexMeme hinna ennustust kohe!

FLEX kohalike valuutade suhtes

FlexMeme (FLEX) tokenoomika

FlexMeme (FLEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FlexMeme (FLEX) kohta

Kui palju on FlexMeme (FLEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLEX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLEX/USD hind?
Praegune hind FLEX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FlexMeme turukapitalisatsioon?
FLEX turukapitalisatsioon on $ 50.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLEX ringlev varu?
FLEX ringlev varu on 253.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLEX (ATH) hind?
FLEX saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FLEX madalaim (ATL) hind?
FLEX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FLEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLEX kauplemismaht on -- USD.
Kas FLEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:54:19 (UTC+8)

FlexMeme (FLEX) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.