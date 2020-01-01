Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flex Perpetuals (FDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flex Perpetuals (FDX) teave Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future. Ametlik veebisait: https://flex.trade Valge raamat: https://docs.flex.trade Ostke FDX kohe!

Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flex Perpetuals (FDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 857.76K $ 857.76K $ 857.76K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.15M $ 16.15M $ 16.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.29 $ 6.29 $ 6.29 Kõigi aegade madalaim: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Praegune hind: $ 3.23 $ 3.23 $ 3.23 Lisateave Flex Perpetuals (FDX) hinna kohta

Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FDX tokeni tokenoomikat, avastage FDX tokeni reaalajas hinda!

FDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FDX võiks suunduda? Meie FDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FDX tokeni hinna ennustust kohe!

