Mis on Flex Perpetuals (FDX)

Flex Perpetuals is a decentralized perpetual derivatives exchange built on the Base chain, designed to revolutionize trading within the DeFi ecosystem. It offers traders the ability to engage in perpetual contracts with high leverage, up to 1000x, without the need for KYC, ensuring privacy and accessibility. The platform stands out with features like gasless trading, which eliminates transaction fees, cross-margin collateral management for efficient capital use, and multi-asset collateral support, enhancing trading flexibility. Flex Perpetuals focuses on providing a user-friendly, secure, and transparent trading environment, leveraging partnerships with entities like Aerodrome, Chain-link, and Pyth for liquidity and price accuracy. The project aims to democratize market making by allowing all investors to participate in liquidity provision through the Flex Liquidity Pool (FLP), where they can earn significant yields from trading fees. Additionally, Flex Perpetuals introduces innovative tokenomics with $FDX as its governance and revenue share token, offering community incentives and fostering a sustainable ecosystem. The initiative is geared towards creating a vibrant community with ongoing engagement through contests and governance participation, ensuring continuous innovation and growth in the DeFi trading space. It's for traders, built by traders. Beginner to expert, everyone can have a great time with the Flex ecosystem. It has a vision to make the base trading smooth and user-friendly. There will be educational content by the Flex team in the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Flex Perpetuals (FDX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Flex Perpetuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flex Perpetuals (FDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flex Perpetuals (FDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flex Perpetuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flex Perpetuals hinna ennustust kohe!

FDX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika

Flex Perpetuals (FDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flex Perpetuals (FDX) kohta Kui palju on Flex Perpetuals (FDX) tänapäeval väärt? Reaalajas FDX hind USD on 3.2 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FDX/USD hind? $ 3.2 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Flex Perpetuals turukapitalisatsioon? FDX turukapitalisatsioon on $ 2.69M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FDX ringlev varu? FDX ringlev varu on 841.12K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FDX (ATH) hind? FDX saavutab ATH hinna summas 6.29 USD . Mis oli kõigi aegade FDX madalaim (ATL) hind? FDX nägi ATL hinda summas 2.15 USD . Milline on FDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FDX kauplemismaht on -- USD . Kas FDX sel aastal kõrgemale ka suundub? FDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FDX hinna ennustust

Flex Perpetuals (FDX) Olulised valdkonna uudised