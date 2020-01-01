Flavia Is Online (FLAVIA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Flavia Is Online (FLAVIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Flavia Is Online (FLAVIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Flavia Is Online (FLAVIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 105.83K
$ 105.83K
Koguvaru:
$ 999.68M
$ 999.68M
Ringlev varu:
$ 999.68M
$ 999.68M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 105.83K
$ 105.83K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.068249
$ 0.068249
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00010535
$ 0.00010535

Flavia Is Online (FLAVIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Flavia Is Online (FLAVIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FLAVIA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FLAVIA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FLAVIA tokeni tokenoomikat, avastage FLAVIA tokeni reaalajas hinda!

FLAVIA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FLAVIA võiks suunduda? Meie FLAVIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.