Flat Earth (FLAT) teave Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Ametlik veebisait: https://flatearthdev.xyz Ostke FLAT kohe!

Flat Earth (FLAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flat Earth (FLAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 369.05K $ 369.05K $ 369.05K Koguvaru: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M Ringlev varu: $ 754.73M $ 754.73M $ 754.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 369.05K $ 369.05K $ 369.05K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02097604 $ 0.02097604 $ 0.02097604 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00048898 $ 0.00048898 $ 0.00048898 Lisateave Flat Earth (FLAT) hinna kohta

Flat Earth (FLAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flat Earth (FLAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLAT tokeni tokenoomikat, avastage FLAT tokeni reaalajas hinda!

FLAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLAT võiks suunduda? Meie FLAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLAT tokeni hinna ennustust kohe!

