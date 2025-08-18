Rohkem infot FLASH

Flash hind (FLASH)

1 FLASH/USD reaalajas hind:

$0.00443056
-11.00%1D
Flash (FLASH) reaalajas hinnagraafik
Flash (FLASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00439671
24 h madal
$ 0.00498251
24 h kõrge

$ 0.00439671
$ 0.00498251
$ 0.01571238
$ 0.00092005
+0.28%

-10.95%

-9.39%

-9.39%

Flash (FLASH) reaalajas hind on $0.00443177. Viimase 24 tunni jooksul FLASH kaubeldud madalaim $ 0.00439671 ja kõrgeim $ 0.00498251 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01571238 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00092005.

Lüliajalise tootluse osas on FLASH muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -10.95% 24 tunni vältel -9.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flash (FLASH) – turuteave

$ 443.22K
--
$ 443.22K
100.00M
99,999,154.918897
Flash praegune turukapitalisatsioon on $ 443.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FLASH ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99999154.918897. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 443.22K.

Flash (FLASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Flash ja USD hinnamuutus $ -0.000545425302431223.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Flash ja USD hinnamuutus $ +0.0080164381.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Flash ja USD hinnamuutus $ +0.0101238946.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Flash ja USD hinnamuutus $ +0.0031444644904283305.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000545425302431223-10.95%
30 päeva$ +0.0080164381+180.89%
60 päeva$ +0.0101238946+228.44%
90 päeva$ +0.0031444644904283305+244.27%

Mis on Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

Üksuse Flash (FLASH) allikas

Ametlik veebisait

Flash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flash (FLASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flash (FLASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flash hinna ennustust kohe!

FLASH kohalike valuutade suhtes

Flash (FLASH) tokenoomika

Flash (FLASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flash (FLASH) kohta

Kui palju on Flash (FLASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLASH hind USD on 0.00443177 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLASH/USD hind?
Praegune hind FLASH/USD on $ 0.00443177. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flash turukapitalisatsioon?
FLASH turukapitalisatsioon on $ 443.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLASH ringlev varu?
FLASH ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLASH (ATH) hind?
FLASH saavutab ATH hinna summas 0.01571238 USD.
Mis oli kõigi aegade FLASH madalaim (ATL) hind?
FLASH nägi ATL hinda summas 0.00092005 USD.
Milline on FLASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLASH kauplemismaht on -- USD.
Kas FLASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLASH hinna ennustust.
