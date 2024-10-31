Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Flare Staked Ether (FLRETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Flare Staked Ether (FLRETH) teave flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Ametlik veebisait: https://flare.dinero.xyz/

Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flare Staked Ether (FLRETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Koguvaru: $ 2.47K $ 2.47K $ 2.47K Ringlev varu: $ 2.47K $ 2.47K $ 2.47K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,943.86 $ 4,943.86 $ 4,943.86 Kõigi aegade madalaim: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Praegune hind: $ 4,333.57 $ 4,333.57 $ 4,333.57 Lisateave Flare Staked Ether (FLRETH) hinna kohta

Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLRETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLRETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLRETH tokeni tokenoomikat, avastage FLRETH tokeni reaalajas hinda!

FLRETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLRETH võiks suunduda? Meie FLRETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLRETH tokeni hinna ennustust kohe!

