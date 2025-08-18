Mis on Flare Staked Ether (FLRETH)

flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi’s highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an “index token” designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare.

Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika

Flare Staked Ether (FLRETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLRETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flare Staked Ether (FLRETH) kohta Kui palju on Flare Staked Ether (FLRETH) tänapäeval väärt? Reaalajas FLRETH hind USD on 4,444.41 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLRETH/USD hind? $ 4,444.41 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLRETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Flare Staked Ether turukapitalisatsioon? FLRETH turukapitalisatsioon on $ 10.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLRETH ringlev varu? FLRETH ringlev varu on 2.32K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLRETH (ATH) hind? FLRETH saavutab ATH hinna summas 4,943.86 USD . Mis oli kõigi aegade FLRETH madalaim (ATL) hind? FLRETH nägi ATL hinda summas 1,433.82 USD . Milline on FLRETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLRETH kauplemismaht on -- USD . Kas FLRETH sel aastal kõrgemale ka suundub? FLRETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLRETH hinna ennustust

