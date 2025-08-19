Mis on Fketh (FKETH)

FKETH is a memecoin on solana poking fun at ethereum.

Üksuse Fketh (FKETH) allikas Ametlik veebisait

Fketh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fketh (FKETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fketh (FKETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fketh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FKETH kohalike valuutade suhtes

Fketh (FKETH) tokenoomika

Fketh (FKETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FKETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fketh (FKETH) kohta Kui palju on Fketh (FKETH) tänapäeval väärt? Reaalajas FKETH hind USD on 0.00005969 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FKETH/USD hind? $ 0.00005969 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FKETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fketh turukapitalisatsioon? FKETH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FKETH ringlev varu? FKETH ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FKETH (ATH) hind? FKETH saavutab ATH hinna summas 0.00196216 USD . Mis oli kõigi aegade FKETH madalaim (ATL) hind? FKETH nägi ATL hinda summas 0.00002224 USD . Milline on FKETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FKETH kauplemismaht on -- USD . Kas FKETH sel aastal kõrgemale ka suundub? FKETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FKETH hinna ennustust

