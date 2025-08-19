Rohkem infot FKETH

Fketh hind (FKETH)

1 FKETH/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Fketh (FKETH) reaalajas hinnagraafik
Fketh (FKETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.68%

-5.61%

+17.34%

+17.34%

Fketh (FKETH) reaalajas hind on $0.00005969. Viimase 24 tunni jooksul FKETH kaubeldud madalaim $ 0.00005851 ja kõrgeim $ 0.00006324 näitab aktiivset turu volatiivsust. FKETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00196216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002224.

Lüliajalise tootluse osas on FKETH muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -5.61% 24 tunni vältel +17.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fketh (FKETH) – turuteave

Fketh praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. FKETH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 4200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 250.70K.

Fketh (FKETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fketh ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fketh ja USD hinnamuutus $ +0.0000070738.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fketh ja USD hinnamuutus $ +0.0000472289.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fketh ja USD hinnamuutus $ +0.000012109832418360366.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.61%
30 päeva$ +0.0000070738+11.85%
60 päeva$ +0.0000472289+79.12%
90 päeva$ +0.000012109832418360366+25.45%

Mis on Fketh (FKETH)

FKETH is a memecoin on solana poking fun at ethereum.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Fketh (FKETH) allikas

Fketh hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fketh (FKETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fketh (FKETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fketh nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fketh hinna ennustust kohe!

FKETH kohalike valuutade suhtes

Fketh (FKETH) tokenoomika

Fketh (FKETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FKETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fketh (FKETH) kohta

Kui palju on Fketh (FKETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas FKETH hind USD on 0.00005969 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FKETH/USD hind?
Praegune hind FKETH/USD on $ 0.00005969. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fketh turukapitalisatsioon?
FKETH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FKETH ringlev varu?
FKETH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FKETH (ATH) hind?
FKETH saavutab ATH hinna summas 0.00196216 USD.
Mis oli kõigi aegade FKETH madalaim (ATL) hind?
FKETH nägi ATL hinda summas 0.00002224 USD.
Milline on FKETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FKETH kauplemismaht on -- USD.
Kas FKETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
FKETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FKETH hinna ennustust.
Fketh (FKETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.