Mis on Fjord Foundry (FJO)

Fjord Foundry hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fjord Foundry (FJO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fjord Foundry (FJO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fjord Foundry nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FJO kohalike valuutade suhtes

Fjord Foundry (FJO) tokenoomika

Fjord Foundry (FJO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FJO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fjord Foundry (FJO) kohta Kui palju on Fjord Foundry (FJO) tänapäeval väärt? Reaalajas FJO hind USD on 0.110337 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FJO/USD hind? $ 0.110337 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FJO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fjord Foundry turukapitalisatsioon? FJO turukapitalisatsioon on $ 1.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FJO ringlev varu? FJO ringlev varu on 10.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FJO (ATH) hind? FJO saavutab ATH hinna summas 2.91 USD . Mis oli kõigi aegade FJO madalaim (ATL) hind? FJO nägi ATL hinda summas 0.081507 USD . Milline on FJO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FJO kauplemismaht on -- USD . Kas FJO sel aastal kõrgemale ka suundub? FJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FJO hinna ennustust

Fjord Foundry (FJO) Olulised valdkonna uudised