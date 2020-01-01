Fitmint (FITT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fitmint (FITT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fitmint (FITT) teave What is the project about? Fitmint is a first of it's kind free-to-play and move-to-earn game where you can earn rewards in crypto tokens and NFTs simply by walking and running. Our mission is to help people move everyday by making it fun and rewarding Fitmint's vision is to create world's largest community owned fitness economy where millions of people get fit everyday, get rewarded for their efforts and engage seamlessly with their favourite health/fitness brands. Fitmint is backed by General catalyst, iSeed, Kearny Jackson, Polygon Studios and many other marquee investors/advisors. What is the gameplay? Fitmint's gameplay is designed by keeping these 4 points at the center of it It should help people get consistent with walking and running

It should be fun and rewarding

It should be simple and free to play for all kind of users, no matter whether they are from web2, web3 or web10

It should help us build a sustainable token economy The gameplay starts with your personalised 3D avatar which comes along with 4 attributes: Level, Style, Strength and Charm. And each attribute is linked to a specific in-game behaviour of the user like participation in the challenges, avatar assets, referrals and so on. A combination of these 4 attributes decide how much FITT you would be earning everyday. What makes your project unique? With the free, fun and simple gameplay, Fitmint has the potential to onboard millions of users to it's ecosystem and reward them for their fitness efforts in a sustainable manner over a long term. What can your token be used for? FITT is the native utility token of Fitmint which is used: To reward the fitmint app users for completing their daily fitness goals and levelling up in the gameplay

To participate in the fitness challenges for walking and running activites

To trade the avatar assets in the marketplace Check out our website for more details: https://fitmint.io/ Ametlik veebisait: https://fitmint.io/ Valge raamat: https://fitmint.notion.site/Fitmint-Whitepaper-6dd2ca9e1d8347229bf588336dae4929?pvs=4 Ostke FITT kohe!

Fitmint (FITT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fitmint (FITT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.18K $ 15.18K $ 15.18K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 574.24M $ 574.24M $ 574.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 264.42K $ 264.42K $ 264.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0058737 $ 0.0058737 $ 0.0058737 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Fitmint (FITT) hinna kohta

Fitmint (FITT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fitmint (FITT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FITT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FITT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FITT tokeni tokenoomikat, avastage FITT tokeni reaalajas hinda!

FITT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FITT võiks suunduda? Meie FITT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FITT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!