Fitchin Universe hind (CHIN)

Loendis mitteolevad

1 CHIN/USD reaalajas hind:

$0.00499497
$0.00499497$0.00499497
-5.50%1D
mexc
USD
Fitchin Universe (CHIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:31:43 (UTC+8)

Fitchin Universe (CHIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00485853
$ 0.00485853$ 0.00485853
24 h madal
$ 0.00531002
$ 0.00531002$ 0.00531002
24 h kõrge

$ 0.00485853
$ 0.00485853$ 0.00485853

$ 0.00531002
$ 0.00531002$ 0.00531002

$ 0.01110954
$ 0.01110954$ 0.01110954

$ 0.00443809
$ 0.00443809$ 0.00443809

+2.31%

-5.56%

-5.73%

-5.73%

Fitchin Universe (CHIN) reaalajas hind on $0.00499497. Viimase 24 tunni jooksul CHIN kaubeldud madalaim $ 0.00485853 ja kõrgeim $ 0.00531002 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01110954 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00443809.

Lüliajalise tootluse osas on CHIN muutunud +2.31% viimase tunni jooksul, -5.56% 24 tunni vältel -5.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fitchin Universe (CHIN) – turuteave

$ 851.75K
$ 851.75K$ 851.75K

--
----

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

170.52M
170.52M 170.52M

999,999,970.7169405
999,999,970.7169405 999,999,970.7169405

Fitchin Universe praegune turukapitalisatsioon on $ 851.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHIN ringlev varu on 170.52M, mille koguvaru on 999999970.7169405. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.99M.

Fitchin Universe (CHIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fitchin Universe ja USD hinnamuutus $ -0.000294255759333658.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fitchin Universe ja USD hinnamuutus $ -0.0005729140.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fitchin Universe ja USD hinnamuutus $ -0.0018838354.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fitchin Universe ja USD hinnamuutus $ -0.003637147224870084.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000294255759333658-5.56%
30 päeva$ -0.0005729140-11.46%
60 päeva$ -0.0018838354-37.71%
90 päeva$ -0.003637147224870084-42.13%

Mis on Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

Fitchin Universe hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fitchin Universe (CHIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fitchin Universe (CHIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fitchin Universe nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fitchin Universe hinna ennustust kohe!

CHIN kohalike valuutade suhtes

Fitchin Universe (CHIN) tokenoomika

Fitchin Universe (CHIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fitchin Universe (CHIN) kohta

Kui palju on Fitchin Universe (CHIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHIN hind USD on 0.00499497 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHIN/USD hind?
Praegune hind CHIN/USD on $ 0.00499497. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fitchin Universe turukapitalisatsioon?
CHIN turukapitalisatsioon on $ 851.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHIN ringlev varu?
CHIN ringlev varu on 170.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIN (ATH) hind?
CHIN saavutab ATH hinna summas 0.01110954 USD.
Mis oli kõigi aegade CHIN madalaim (ATL) hind?
CHIN nägi ATL hinda summas 0.00443809 USD.
Milline on CHIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHIN kauplemismaht on -- USD.
Kas CHIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:31:43 (UTC+8)

