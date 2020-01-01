Fisttrumppump (FTP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fisttrumppump (FTP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fisttrumppump (FTP) teave FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!! Ametlik veebisait: https://fistpumptrump.io/ Ostke FTP kohe!

Fisttrumppump (FTP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fisttrumppump (FTP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 187.77K $ 187.77K $ 187.77K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 187.77K $ 187.77K $ 187.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.14 $ 5.14 $ 5.14 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02890718 $ 0.02890718 $ 0.02890718 Praegune hind: $ 0.187389 $ 0.187389 $ 0.187389 Lisateave Fisttrumppump (FTP) hinna kohta

Fisttrumppump (FTP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fisttrumppump (FTP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FTP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FTP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FTP tokeni tokenoomikat, avastage FTP tokeni reaalajas hinda!

FTP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FTP võiks suunduda? Meie FTP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FTP tokeni hinna ennustust kohe!

