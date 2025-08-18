Mis on Fisttrumppump (FTP)

FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!

Fisttrumppump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fisttrumppump (FTP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fisttrumppump (FTP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fisttrumppump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FTP kohalike valuutade suhtes

Fisttrumppump (FTP) tokenoomika

Fisttrumppump (FTP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fisttrumppump (FTP) kohta Kui palju on Fisttrumppump (FTP) tänapäeval väärt? Reaalajas FTP hind USD on 0.189497 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FTP/USD hind? $ 0.189497 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FTP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fisttrumppump turukapitalisatsioon? FTP turukapitalisatsioon on $ 189.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FTP ringlev varu? FTP ringlev varu on 1.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTP (ATH) hind? FTP saavutab ATH hinna summas 5.14 USD . Mis oli kõigi aegade FTP madalaim (ATL) hind? FTP nägi ATL hinda summas 0.02890718 USD . Milline on FTP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FTP kauplemismaht on -- USD . Kas FTP sel aastal kõrgemale ka suundub? FTP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTP hinna ennustust

