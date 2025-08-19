Mis on Fistbump (FIST)

FIST is the governance token of FstSwap, a decentralized exchange protocol based on BSC Binance Smart Chain, with a total of 200 million tokens in full circulation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fistbump (FIST) allikas Ametlik veebisait

Fistbump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fistbump (FIST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fistbump (FIST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fistbump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fistbump hinna ennustust kohe!

FIST kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Fistbump (FIST) tokenoomika

Fistbump (FIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fistbump (FIST) kohta Kui palju on Fistbump (FIST) tänapäeval väärt? Reaalajas FIST hind USD on 0.729713 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIST/USD hind? $ 0.729713 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fistbump turukapitalisatsioon? FIST turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIST ringlev varu? FIST ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIST (ATH) hind? FIST saavutab ATH hinna summas 5.0 USD . Mis oli kõigi aegade FIST madalaim (ATL) hind? FIST nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FIST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIST kauplemismaht on -- USD . Kas FIST sel aastal kõrgemale ka suundub? FIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIST hinna ennustust

Fistbump (FIST) Olulised valdkonna uudised