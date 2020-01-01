Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fish N Chips (CHIPPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fish N Chips (CHIPPY) teave Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders. Ametlik veebisait: https://fishnchipssol.com/ Valge raamat: https://fishnchipssol.com/ Ostke CHIPPY kohe!

Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fish N Chips (CHIPPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01633691 $ 0.01633691 $ 0.01633691 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00035318 $ 0.00035318 $ 0.00035318 Praegune hind: $ 0.00246864 $ 0.00246864 $ 0.00246864 Lisateave Fish N Chips (CHIPPY) hinna kohta

Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHIPPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHIPPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHIPPY tokeni tokenoomikat, avastage CHIPPY tokeni reaalajas hinda!

CHIPPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHIPPY võiks suunduda? Meie CHIPPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHIPPY tokeni hinna ennustust kohe!

