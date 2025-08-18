Rohkem infot CHIPPY

Fish N Chips logo

Fish N Chips hind (CHIPPY)

Loendis mitteolevad

1 CHIPPY/USD reaalajas hind:

-9.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fish N Chips (CHIPPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:41:16 (UTC+8)

Fish N Chips (CHIPPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.35%

-9.67%

-4.48%

-4.48%

Fish N Chips (CHIPPY) reaalajas hind on $0.00280189. Viimase 24 tunni jooksul CHIPPY kaubeldud madalaim $ 0.00276542 ja kõrgeim $ 0.00311175 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHIPPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01633691 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHIPPY muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -9.67% 24 tunni vältel -4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fish N Chips (CHIPPY) – turuteave

--
----

Fish N Chips praegune turukapitalisatsioon on $ 2.82M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHIPPY ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999288.27. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.82M.

Fish N Chips (CHIPPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fish N Chips ja USD hinnamuutus $ -0.000300113117230436.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fish N Chips ja USD hinnamuutus $ -0.0003393270.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fish N Chips ja USD hinnamuutus $ +0.0114576256.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fish N Chips ja USD hinnamuutus $ +0.0021692640035645372.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000300113117230436-9.67%
30 päeva$ -0.0003393270-12.11%
60 päeva$ +0.0114576256+408.92%
90 päeva$ +0.0021692640035645372+342.90%

Mis on Fish N Chips (CHIPPY)

Solana based meme coin. Utility - every Friday we give away free meals of fish and chips to holders.

Üksuse Fish N Chips (CHIPPY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Fish N Chips hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fish N Chips (CHIPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fish N Chips (CHIPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fish N Chips nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fish N Chips hinna ennustust kohe!

CHIPPY kohalike valuutade suhtes

Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika

Fish N Chips (CHIPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHIPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fish N Chips (CHIPPY) kohta

Kui palju on Fish N Chips (CHIPPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHIPPY hind USD on 0.00280189 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHIPPY/USD hind?
Praegune hind CHIPPY/USD on $ 0.00280189. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fish N Chips turukapitalisatsioon?
CHIPPY turukapitalisatsioon on $ 2.82M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHIPPY ringlev varu?
CHIPPY ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHIPPY (ATH) hind?
CHIPPY saavutab ATH hinna summas 0.01633691 USD.
Mis oli kõigi aegade CHIPPY madalaim (ATL) hind?
CHIPPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHIPPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHIPPY kauplemismaht on -- USD.
Kas CHIPPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHIPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHIPPY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:41:16 (UTC+8)

