Mis on First Ever Meme Currency (KEKELS)

KEKELS AS A MEME CURRENCY Kekels is a fictional currency of the satirical "People’s Republic of Kekistan," a meme-based "nation" from Reddit and 4chan. With a flag, "Cult of Kek," and Pepe the Frog, Kekistan parodies real countries. Kekels humorously represents value in this fictional world, with joking exchange rates like 1 Kekel = 0.1 EUR or 1 USD, but it has no real-world value.

Üksuse First Ever Meme Currency (KEKELS) allikas

First Ever Meme Currency hinna ennustus (USD)

KEKELS kohalike valuutade suhtes

First Ever Meme Currency (KEKELS) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse First Ever Meme Currency (KEKELS) kohta Kui palju on First Ever Meme Currency (KEKELS) tänapäeval väärt? Reaalajas KEKELS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KEKELS/USD hind? $ 0 . Milline on First Ever Meme Currency turukapitalisatsioon? KEKELS turukapitalisatsioon on $ 19.52K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KEKELS ringlev varu? KEKELS ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KEKELS (ATH) hind? KEKELS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade KEKELS madalaim (ATL) hind? KEKELS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KEKELS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KEKELS kauplemismaht on -- USD .

First Ever Meme Currency (KEKELS) Olulised valdkonna uudised