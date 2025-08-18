First bitcoin kid hind (TPU)
-6.34%
-2.04%
-2.04%
First bitcoin kid (TPU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TPU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TPUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00300023 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on TPU muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.34% 24 tunni vältel -2.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
First bitcoin kid praegune turukapitalisatsioon on $ 29.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TPU ringlev varu on 987.25M, mille koguvaru on 987254571.76264. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.54K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse First bitcoin kid ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse First bitcoin kid ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse First bitcoin kid ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse First bitcoin kid ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.34%
|30 päeva
|$ 0
|-20.88%
|60 päeva
|$ 0
|+1.32%
|90 päeva
|$ 0
|--
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.
Kui palju on First bitcoin kid (TPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie First bitcoin kid (TPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida First bitcoin kid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake First bitcoin kid hinna ennustust kohe!
First bitcoin kid (TPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus.