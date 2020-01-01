First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) teave Robocoin is primarily a memecoin designed to celebrate and commemorate a pivotal moment in cryptocurrency history—the launch of the world’s first Bitcoin ATM. While its primary function is as a digital currency for trading, it will also play a significant role in the upcoming project, Robocop. This initiative aims to introduce innovative features that enhance user experience on the blockchain. As Robocoin develops, holders will benefit from rewards, adding tangible value to the community. Ametlik veebisait: https://www.thefirstbitcoinatm.com/ Ostke ROBOCOIN kohe!

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.35K $ 17.35K $ 17.35K Koguvaru: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M Ringlev varu: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.35K $ 17.35K $ 17.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) hinna kohta

First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud First Bitcoin ATM (ROBOCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROBOCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROBOCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROBOCOIN tokeni tokenoomikat, avastage ROBOCOIN tokeni reaalajas hinda!

ROBOCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROBOCOIN võiks suunduda? Meie ROBOCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROBOCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

