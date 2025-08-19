First AI Owned Dog hind (GRACIE)
First AI Owned Dog (GRACIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GRACIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRACIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on GRACIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
First AI Owned Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 5.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GRACIE ringlev varu on 995.19M, mille koguvaru on 995187815.671264. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.24K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse First AI Owned Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse First AI Owned Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse First AI Owned Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse First AI Owned Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+4.39%
|60 päeva
|$ 0
|+22.62%
|90 päeva
|$ 0
|--
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes. By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most. This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
First AI Owned Dog (GRACIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRACIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
