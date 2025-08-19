Mis on Fire Protocol (FIRE)

The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting.

Üksuse Fire Protocol (FIRE) allikas Ametlik veebisait

Fire Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fire Protocol (FIRE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fire Protocol (FIRE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fire Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FIRE kohalike valuutade suhtes

Fire Protocol (FIRE) tokenoomika

Fire Protocol (FIRE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIRE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fire Protocol (FIRE) kohta Kui palju on Fire Protocol (FIRE) tänapäeval väärt? Reaalajas FIRE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIRE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIRE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fire Protocol turukapitalisatsioon? FIRE turukapitalisatsioon on $ 2.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIRE ringlev varu? FIRE ringlev varu on 4.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIRE (ATH) hind? FIRE saavutab ATH hinna summas 3.25 USD . Mis oli kõigi aegade FIRE madalaim (ATL) hind? FIRE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FIRE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIRE kauplemismaht on -- USD . Kas FIRE sel aastal kõrgemale ka suundub? FIRE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIRE hinna ennustust

Fire Protocol (FIRE) Olulised valdkonna uudised