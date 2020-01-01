Finvesta (FINVESTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Finvesta (FINVESTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Finvesta (FINVESTA) teave Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems. Ametlik veebisait: https://www.finvesta.eco/ Ostke FINVESTA kohe!

Finvesta (FINVESTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Finvesta (FINVESTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Koguvaru: $ 996.14K $ 996.14K $ 996.14K Ringlev varu: $ 996.14K $ 996.14K $ 996.14K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 89.41 $ 89.41 $ 89.41 Kõigi aegade madalaim: $ 7.87 $ 7.87 $ 7.87 Praegune hind: $ 8.7 $ 8.7 $ 8.7 Lisateave Finvesta (FINVESTA) hinna kohta

Finvesta (FINVESTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Finvesta (FINVESTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINVESTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINVESTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINVESTA tokeni tokenoomikat, avastage FINVESTA tokeni reaalajas hinda!

