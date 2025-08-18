Rohkem infot FINVESTA

Finvesta hind (FINVESTA)

1 FINVESTA/USD reaalajas hind:

$9.35
$9.35$9.35
-2.50%1D
Finvesta (FINVESTA) reaalajas hinnagraafik
Finvesta (FINVESTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Finvesta (FINVESTA) reaalajas hind on $9.36. Viimase 24 tunni jooksul FINVESTA kaubeldud madalaim $ 9.3 ja kõrgeim $ 10.02 näitab aktiivset turu volatiivsust. FINVESTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 89.41 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 7.87.

Lüliajalise tootluse osas on FINVESTA muutunud -3.62% viimase tunni jooksul, -3.10% 24 tunni vältel -22.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Finvesta (FINVESTA) – turuteave

Finvesta praegune turukapitalisatsioon on $ 9.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FINVESTA ringlev varu on 996.41K, mille koguvaru on 996412.67674743. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.32M.

Finvesta (FINVESTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Finvesta ja USD hinnamuutus $ -0.299768084602974.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Finvesta ja USD hinnamuutus $ -2.0362988880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Finvesta ja USD hinnamuutus $ -4.1067149760.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Finvesta ja USD hinnamuutus $ -11.23750516860798.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.299768084602974-3.10%
30 päeva$ -2.0362988880-21.75%
60 päeva$ -4.1067149760-43.87%
90 päeva$ -11.23750516860798-54.55%

Mis on Finvesta (FINVESTA)

Welcome to the forefront of crypto innovation with FINVESTA, the most deflationary asset on Pulsechain. Our ecosystem is achieving remarkable results, with 1,000+ FINVESTA tokens burned every day! This aggressive token burn enhances scarcity and significantly drives up demand, creating an unparalleled growth trajectory for our community. Where the DeFi Fun Begins on Pulsechain! 4% burn tax & 1% Finvesta reflections goes back to holders. Deflationary design exposed to PRC20 wave theory systems.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Finvesta (FINVESTA) allikas

Ametlik veebisait

Finvesta hinna ennustus (USD)

Kui palju on Finvesta (FINVESTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Finvesta (FINVESTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Finvesta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Finvesta hinna ennustust kohe!

FINVESTA kohalike valuutade suhtes

Finvesta (FINVESTA) tokenoomika

Finvesta (FINVESTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FINVESTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finvesta (FINVESTA) kohta

Kui palju on Finvesta (FINVESTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FINVESTA hind USD on 9.36 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FINVESTA/USD hind?
Praegune hind FINVESTA/USD on $ 9.36. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Finvesta turukapitalisatsioon?
FINVESTA turukapitalisatsioon on $ 9.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FINVESTA ringlev varu?
FINVESTA ringlev varu on 996.41K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FINVESTA (ATH) hind?
FINVESTA saavutab ATH hinna summas 89.41 USD.
Mis oli kõigi aegade FINVESTA madalaim (ATL) hind?
FINVESTA nägi ATL hinda summas 7.87 USD.
Milline on FINVESTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FINVESTA kauplemismaht on -- USD.
Kas FINVESTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FINVESTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FINVESTA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.