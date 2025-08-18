Rohkem infot FTX

FTX Hinnainfo

FTX Valge raamat

FTX Ametlik veebisait

FTX Tokenoomika

FTX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FintruX logo

FintruX hind (FTX)

Loendis mitteolevad

1 FTX/USD reaalajas hind:

$0.00071873
$0.00071873$0.00071873
-18.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FintruX (FTX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:37:12 (UTC+8)

FintruX (FTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.400752
$ 0.400752$ 0.400752

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-18.32%

+1.75%

+1.75%

FintruX (FTX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FTX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.400752 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FTX muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -18.32% 24 tunni vältel +1.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FintruX (FTX) – turuteave

$ 59.91K
$ 59.91K$ 59.91K

--
----

$ 71.87K
$ 71.87K$ 71.87K

83.35M
83.35M 83.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

FintruX praegune turukapitalisatsioon on $ 59.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FTX ringlev varu on 83.35M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.87K.

FintruX (FTX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FintruX ja USD hinnamuutus $ -0.000161230452955829.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FintruX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FintruX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FintruX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000161230452955829-18.32%
30 päeva$ 0-14.67%
60 päeva$ 0+1.75%
90 päeva$ 0--

Mis on FintruX (FTX)

Getting an unsecured loan can be easy, fast, and affordable with FintruX’s ecosystem of rated agencies, decentralized technology and revolutionary credit enhancements. Cost reduction is one of the most important motivations in securitization. It is often done via credit enhancement. We can apply the same principles to reduce the interest rate required by unsecured loans, making it attractive to both borrowers and lenders. Our goal at FintruX Network is to disrupt the way unsecured loans are being originated and administered.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FintruX (FTX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FintruX hinna ennustus (USD)

Kui palju on FintruX (FTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FintruX (FTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FintruX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FintruX hinna ennustust kohe!

FTX kohalike valuutade suhtes

FintruX (FTX) tokenoomika

FintruX (FTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FintruX (FTX) kohta

Kui palju on FintruX (FTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FTX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FTX/USD hind?
Praegune hind FTX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FintruX turukapitalisatsioon?
FTX turukapitalisatsioon on $ 59.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FTX ringlev varu?
FTX ringlev varu on 83.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FTX (ATH) hind?
FTX saavutab ATH hinna summas 0.400752 USD.
Mis oli kõigi aegade FTX madalaim (ATL) hind?
FTX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FTX kauplemismaht on -- USD.
Kas FTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FTX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:37:12 (UTC+8)

FintruX (FTX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.