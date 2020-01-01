FINS (FINS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FINS (FINS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FINS (FINS) teave $FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions. Ametlik veebisait: https://shark.hashinals.com Valge raamat: https://market.kabila.app/en/mint/468/gfin?state=SOLD_OUT Ostke FINS kohe!

Turukapital: $ 41.10K
Koguvaru: $ 979.60M
Ringlev varu: $ 844.60M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.67K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0

FINS (FINS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FINS (FINS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINS tokeni tokenoomikat, avastage FINS tokeni reaalajas hinda!

