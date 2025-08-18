Mis on FINS (FINS)

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

FINS (FINS) tokenoomika

FINS (FINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FINS (FINS) kohta Kui palju on FINS (FINS) tänapäeval väärt? Reaalajas FINS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FINS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FINS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FINS turukapitalisatsioon? FINS turukapitalisatsioon on $ 41.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FINS ringlev varu? FINS ringlev varu on 844.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FINS (ATH) hind? FINS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FINS madalaim (ATL) hind? FINS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FINS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FINS kauplemismaht on -- USD . Kas FINS sel aastal kõrgemale ka suundub? FINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FINS hinna ennustust

