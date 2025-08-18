Rohkem infot FINS

FINS hind (FINS)

1 FINS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
FINS (FINS) reaalajas hinnagraafik
FINS (FINS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-5.23%

-7.94%

-7.94%

FINS (FINS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FINS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FINSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FINS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.23% 24 tunni vältel -7.94% viimase 7 päeva jooksul.

FINS (FINS) – turuteave

$ 41.65K
$ 41.65K$ 41.65K

--
----

$ 48.31K
$ 48.31K$ 48.31K

844.60M
844.60M 844.60M

979,600,000.0
979,600,000.0 979,600,000.0

FINS praegune turukapitalisatsioon on $ 41.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FINS ringlev varu on 844.60M, mille koguvaru on 979600000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.31K.

FINS (FINS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FINS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.23%
30 päeva$ 0-47.77%
60 päeva$ 0-14.45%
90 päeva$ 0--

Mis on FINS (FINS)

$FINS is the integral virtual currency of Shark Island, a richly detailed and interactive digital environment crafted to offer users a unique experience of exploration, adventure, treasure, and community. The project is a Culture Memecoin, launched on Hedera, that merges real life and the virtual world of Web3. The token revolves around music, island activities, beach events, and live NFT auctions.

Üksuse FINS (FINS) allikas

FINS hinna ennustus (USD)

Kui palju on FINS (FINS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FINS (FINS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FINS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FINS hinna ennustust kohe!

FINS kohalike valuutade suhtes

FINS (FINS) tokenoomika

FINS (FINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FINS (FINS) kohta

Kui palju on FINS (FINS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FINS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FINS/USD hind?
Praegune hind FINS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FINS turukapitalisatsioon?
FINS turukapitalisatsioon on $ 41.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FINS ringlev varu?
FINS ringlev varu on 844.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FINS (ATH) hind?
FINS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade FINS madalaim (ATL) hind?
FINS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FINS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FINS kauplemismaht on -- USD.
Kas FINS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FINS hinna ennustust.
FINS (FINS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

