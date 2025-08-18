Mis on Finminity (FMT)

An innovative Polkadot driven cross-chain investor services platform that is flexible, rewarding, transparent and secured Making Fund Raising easy for Startups with comprehensive investor engagement through DeFi driven ETH and Binance Smart Chain (BSC) platform with inbuilt safety protocols of Value Locks, DAO and Milestone based fund release. Crowdfunding and DeFi based Investment services are made for each other. With Finminity (FMT) Token driven ecosystem, our platform helps you raise funding in a decentralized manner from community of investors. It is enabled by a DeFi Token Engine which creates ERC 20 or ERC 1404 token based on Company Needs. It also has a decentralized Investor Services Platform with inbuilt staking rewards powered by Finminity DAO for permissioned community and investor voting for resolutions and other statutory obligations.

Üksuse Finminity (FMT) allikas Ametlik veebisait

FMT kohalike valuutade suhtes

Finminity (FMT) tokenoomika

Finminity (FMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finminity (FMT) kohta Kui palju on Finminity (FMT) tänapäeval väärt? Reaalajas FMT hind USD on 0.0127132 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FMT/USD hind? $ 0.0127132 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FMT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Finminity turukapitalisatsioon? FMT turukapitalisatsioon on $ 40.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FMT ringlev varu? FMT ringlev varu on 3.17M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FMT (ATH) hind? FMT saavutab ATH hinna summas 9.03 USD . Mis oli kõigi aegade FMT madalaim (ATL) hind? FMT nägi ATL hinda summas 0.00886177 USD . Milline on FMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FMT kauplemismaht on -- USD . Kas FMT sel aastal kõrgemale ka suundub? FMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FMT hinna ennustust

Finminity (FMT) Olulised valdkonna uudised