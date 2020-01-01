FindMe (FINDME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FindMe (FINDME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FindMe (FINDME) teave You can literally change the name of the token & make it yours @ https://hideme.wtf | First Dynamic SPL on Solana ⚡ Ametlik veebisait: https://hideme.wtf/ Ostke FINDME kohe!

FindMe (FINDME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FindMe (FINDME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.35K $ 16.35K $ 16.35K Koguvaru: $ 99.47M $ 99.47M $ 99.47M Ringlev varu: $ 99.47M $ 99.47M $ 99.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.35K $ 16.35K $ 16.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.105536 $ 0.105536 $ 0.105536 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016441 $ 0.00016441 $ 0.00016441 Lisateave FindMe (FINDME) hinna kohta

FindMe (FINDME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FindMe (FINDME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FINDME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FINDME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FINDME tokeni tokenoomikat, avastage FINDME tokeni reaalajas hinda!

FINDME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FINDME võiks suunduda? Meie FINDME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FINDME tokeni hinna ennustust kohe!

