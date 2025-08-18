Mis on Finblox (FBX)

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Finblox (FBX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Finblox (FBX) tokenoomika

Finblox (FBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finblox (FBX) kohta Kui palju on Finblox (FBX) tänapäeval väärt? Reaalajas FBX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FBX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FBX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Finblox turukapitalisatsioon? FBX turukapitalisatsioon on $ 32.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FBX ringlev varu? FBX ringlev varu on 4.80B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FBX (ATH) hind? FBX saavutab ATH hinna summas 0.02451834 USD . Mis oli kõigi aegade FBX madalaim (ATL) hind? FBX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FBX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FBX kauplemismaht on -- USD . Kas FBX sel aastal kõrgemale ka suundub? FBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FBX hinna ennustust

