Finblox hind (FBX)

1 FBX/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Finblox (FBX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:53:33 (UTC+8)

Finblox (FBX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02451834
$ 0.02451834$ 0.02451834

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.94%

+13.94%

Finblox (FBX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FBX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FBXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02451834 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FBX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Finblox (FBX) – turuteave

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

--
----

$ 64.40K
$ 64.40K$ 64.40K

4.80B
4.80B 4.80B

9,467,196,555.349
9,467,196,555.349 9,467,196,555.349

Finblox praegune turukapitalisatsioon on $ 32.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FBX ringlev varu on 4.80B, mille koguvaru on 9467196555.349. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 64.40K.

Finblox (FBX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Finblox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Finblox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Finblox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Finblox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+33.45%
60 päeva$ 0+61.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Finblox (FBX)

The utility aspect of the token is a core of FBX, which incentivizes users to hold FBX tokens and participate in our loyalty and reward programs. Some of the benefits of these programs include earning better rewards on their assets, receiving discounts, and subsidized fees on transactions such as those within the exchange of cryptocurrencies, payments, and transfers. FBX token is also a governance token designed to give its users various rights and privileges to vote on issues that govern the development and growth of the Finblox ecosystem. Finblox plans to implement voting power in 2024.

Üksuse Finblox (FBX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Finblox hinna ennustus (USD)

Kui palju on Finblox (FBX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Finblox (FBX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Finblox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Finblox hinna ennustust kohe!

Finblox (FBX) tokenoomika

Finblox (FBX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FBX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Finblox (FBX) kohta

Kui palju on Finblox (FBX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FBX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FBX/USD hind?
Praegune hind FBX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Finblox turukapitalisatsioon?
FBX turukapitalisatsioon on $ 32.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FBX ringlev varu?
FBX ringlev varu on 4.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FBX (ATH) hind?
FBX saavutab ATH hinna summas 0.02451834 USD.
Mis oli kõigi aegade FBX madalaim (ATL) hind?
FBX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FBX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FBX kauplemismaht on -- USD.
Kas FBX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FBX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FBX hinna ennustust.
Finblox (FBX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.