Finance Vote (FVT) teave Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions. Ametlik veebisait: https://finance.vote Ostke FVT kohe!

Finance Vote (FVT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Finance Vote (FVT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.79K $ 107.79K $ 107.79K Koguvaru: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Ringlev varu: $ 204.71M $ 204.71M $ 204.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 521.49K $ 521.49K $ 521.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.093714 $ 0.093714 $ 0.093714 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00052655 $ 0.00052655 $ 0.00052655 Lisateave Finance Vote (FVT) hinna kohta

Finance Vote (FVT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Finance Vote (FVT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FVT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FVT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FVT tokeni tokenoomikat, avastage FVT tokeni reaalajas hinda!

FVT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FVT võiks suunduda? Meie FVT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FVT tokeni hinna ennustust kohe!

