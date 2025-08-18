Rohkem infot FILTER

Filter AI logo

Filter AI hind (FILTER)

Loendis mitteolevad

1 FILTER/USD reaalajas hind:

$0.00066257
$0.00066257$0.00066257
-4.80%1D
USD
Filter AI (FILTER) reaalajas hinnagraafik
Filter AI (FILTER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01982137
$ 0.01982137$ 0.01982137

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-4.85%

-26.06%

-26.06%

Filter AI (FILTER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FILTER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FILTERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01982137 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FILTER muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -4.85% 24 tunni vältel -26.06% viimase 7 päeva jooksul.

Filter AI (FILTER) – turuteave

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

--
----

$ 51.02K
$ 51.02K$ 51.02K

77.00M
77.00M 77.00M

77,000,000.0
77,000,000.0 77,000,000.0

Filter AI praegune turukapitalisatsioon on $ 51.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FILTER ringlev varu on 77.00M, mille koguvaru on 77000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.02K.

Filter AI (FILTER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Filter AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Filter AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Filter AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Filter AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.85%
30 päeva$ 0-42.40%
60 päeva$ 0+34.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Filter AI (FILTER)

Üksuse Filter AI (FILTER) allikas

Ametlik veebisait

Filter AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Filter AI (FILTER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Filter AI (FILTER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Filter AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Filter AI hinna ennustust kohe!

FILTER kohalike valuutade suhtes

Filter AI (FILTER) tokenoomika

Filter AI (FILTER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FILTER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Filter AI (FILTER) kohta

Kui palju on Filter AI (FILTER) tänapäeval väärt?
Reaalajas FILTER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FILTER/USD hind?
Praegune hind FILTER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Filter AI turukapitalisatsioon?
FILTER turukapitalisatsioon on $ 51.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FILTER ringlev varu?
FILTER ringlev varu on 77.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FILTER (ATH) hind?
FILTER saavutab ATH hinna summas 0.01982137 USD.
Mis oli kõigi aegade FILTER madalaim (ATL) hind?
FILTER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FILTER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FILTER kauplemismaht on -- USD.
Kas FILTER sel aastal kõrgemale ka suundub?
FILTER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FILTER hinna ennustust.
