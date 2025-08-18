Mis on FiFi (FIFI)

FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability.

FiFi (FIFI) tokenoomika

FiFi (FIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FiFi (FIFI) kohta Kui palju on FiFi (FIFI) tänapäeval väärt? Reaalajas FIFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FiFi turukapitalisatsioon? FIFI turukapitalisatsioon on $ 29.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIFI ringlev varu? FIFI ringlev varu on 969.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIFI (ATH) hind? FIFI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FIFI madalaim (ATL) hind? FIFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FIFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIFI kauplemismaht on -- USD . Kas FIFI sel aastal kõrgemale ka suundub? FIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIFI hinna ennustust

