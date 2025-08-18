Mis on FIAS (FIAS)

Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.

Üksuse FIAS (FIAS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FIAS (FIAS) kohta Kui palju on FIAS (FIAS) tänapäeval väärt? Reaalajas FIAS hind USD on 0.01644451 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FIAS/USD hind? $ 0.01644451 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FIAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FIAS turukapitalisatsioon? FIAS turukapitalisatsioon on $ 2.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FIAS ringlev varu? FIAS ringlev varu on 123.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FIAS (ATH) hind? FIAS saavutab ATH hinna summas 0.04210956 USD . Mis oli kõigi aegade FIAS madalaim (ATL) hind? FIAS nägi ATL hinda summas 0.00922004 USD . Milline on FIAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FIAS kauplemismaht on -- USD . Kas FIAS sel aastal kõrgemale ka suundub? FIAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FIAS hinna ennustust

