FIAS hind (FIAS)
-1.96%
-6.68%
-23.17%
-23.17%
FIAS (FIAS) reaalajas hind on $0.01644451. Viimase 24 tunni jooksul FIAS kaubeldud madalaim $ 0.01644923 ja kõrgeim $ 0.01847978 näitab aktiivset turu volatiivsust. FIASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04210956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00922004.
Lüliajalise tootluse osas on FIAS muutunud -1.96% viimase tunni jooksul, -6.68% 24 tunni vältel -23.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FIAS praegune turukapitalisatsioon on $ 2.04M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FIAS ringlev varu on 123.91M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.94M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse FIAS ja USD hinnamuutus $ -0.0011787134394485.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FIAS ja USD hinnamuutus $ -0.0057294383.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FIAS ja USD hinnamuutus $ +0.0014198847.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FIAS ja USD hinnamuutus $ -0.000858706220507643.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0011787134394485
|-6.68%
|30 päeva
|$ -0.0057294383
|-34.84%
|60 päeva
|$ +0.0014198847
|+8.63%
|90 päeva
|$ -0.000858706220507643
|-4.96%
Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange. Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required. Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation. DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies. The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
FIAS (FIAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FIAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
