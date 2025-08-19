Mis on Ferret AI (FERRET)

Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.

Ferret AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ferret AI (FERRET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ferret AI (FERRET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ferret AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FERRET kohalike valuutade suhtes

Ferret AI (FERRET) tokenoomika

Ferret AI (FERRET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FERRET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

