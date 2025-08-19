Rohkem infot FERRET

Ferret AI logo

Ferret AI hind (FERRET)

Loendis mitteolevad

1 FERRET/USD reaalajas hind:

--
----
-28.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ferret AI (FERRET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:29:13 (UTC+8)

Ferret AI (FERRET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00332326
$ 0.00332326$ 0.00332326

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-28.16%

+45.23%

+45.23%

Ferret AI (FERRET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FERRET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FERRETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00332326 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FERRET muutunud +0.47% viimase tunni jooksul, -28.16% 24 tunni vältel +45.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ferret AI (FERRET) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 66.31K
$ 66.31K$ 66.31K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ferret AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. FERRET ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 66.31K.

Ferret AI (FERRET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ferret AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ferret AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ferret AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ferret AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-28.16%
30 päeva$ 0+62.55%
60 päeva$ 0+123.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Ferret AI (FERRET)

Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ferret AI (FERRET) allikas

Ametlik veebisait

Ferret AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ferret AI (FERRET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ferret AI (FERRET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ferret AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ferret AI hinna ennustust kohe!

FERRET kohalike valuutade suhtes

Ferret AI (FERRET) tokenoomika

Ferret AI (FERRET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FERRET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ferret AI (FERRET) kohta

Kui palju on Ferret AI (FERRET) tänapäeval väärt?
Reaalajas FERRET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FERRET/USD hind?
Praegune hind FERRET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ferret AI turukapitalisatsioon?
FERRET turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FERRET ringlev varu?
FERRET ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FERRET (ATH) hind?
FERRET saavutab ATH hinna summas 0.00332326 USD.
Mis oli kõigi aegade FERRET madalaim (ATL) hind?
FERRET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FERRET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FERRET kauplemismaht on -- USD.
Kas FERRET sel aastal kõrgemale ka suundub?
FERRET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FERRET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.