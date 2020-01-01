Fenix (FNX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fenix (FNX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fenix (FNX) teave Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees. Ametlik veebisait: https://www.fenixfinance.io/ Ostke FNX kohe!

Fenix (FNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fenix (FNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.18K $ 18.18K $ 18.18K Koguvaru: $ 160.15M $ 160.15M $ 160.15M Ringlev varu: $ 20.16M $ 20.16M $ 20.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 144.43K $ 144.43K $ 144.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.078964 $ 0.078964 $ 0.078964 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00090184 $ 0.00090184 $ 0.00090184 Lisateave Fenix (FNX) hinna kohta

Fenix (FNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fenix (FNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FNX tokeni tokenoomikat, avastage FNX tokeni reaalajas hinda!

FNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FNX võiks suunduda? Meie FNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FNX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!