Fenix (FNX) tokenoomika
Fenix (FNX) teave
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.
The MetaDEX provides four important functions:
-
It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.
-
Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.
-
It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.
-
Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
Fenix (FNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Fenix (FNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Fenix (FNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Fenix (FNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate FNX tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
FNX tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate FNX tokeni tokenoomikat, avastage FNX tokeni reaalajas hinda!
FNX – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu FNX võiks suunduda? Meie FNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.