Fenix logo

Fenix hind (FNX)

Loendis mitteolevad

1 FNX/USD reaalajas hind:

$0.00093398
$0.00093398
-2.40%1D
USD
Fenix (FNX) reaalajas hinnagraafik
Fenix (FNX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00088958
$ 0.00088958
24 h madal
$ 0.00096107
$ 0.00096107
24 h kõrge

$ 0.00088958
$ 0.00088958

$ 0.00096107
$ 0.00096107

$ 0.078964
$ 0.078964

$ 0.00058112
$ 0.00058112

-0.90%

-2.48%

+1.20%

+1.20%

Fenix (FNX) reaalajas hind on $0.00093398. Viimase 24 tunni jooksul FNX kaubeldud madalaim $ 0.00088958 ja kõrgeim $ 0.00096107 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.078964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00058112.

Lüliajalise tootluse osas on FNX muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -2.48% 24 tunni vältel +1.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fenix (FNX) – turuteave

$ 18.83K
$ 18.83K

--
--

$ 149.57K
$ 149.57K

20.16M
20.16M

160,145,627.2755115
160,145,627.2755115

Fenix praegune turukapitalisatsioon on $ 18.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FNX ringlev varu on 20.16M, mille koguvaru on 160145627.2755115. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 149.57K.

Fenix (FNX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fenix ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fenix ja USD hinnamuutus $ +0.0001424946.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fenix ja USD hinnamuutus $ +0.0003247916.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fenix ja USD hinnamuutus $ -0.0002290338248602847.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.48%
30 päeva$ +0.0001424946+15.26%
60 päeva$ +0.0003247916+34.78%
90 päeva$ -0.0002290338248602847-19.69%

Mis on Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fenix (FNX) allikas

Ametlik veebisait

Fenix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fenix (FNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fenix (FNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fenix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fenix hinna ennustust kohe!

FNX kohalike valuutade suhtes

Fenix (FNX) tokenoomika

Fenix (FNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fenix (FNX) kohta

Kui palju on Fenix (FNX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FNX hind USD on 0.00093398 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FNX/USD hind?
Praegune hind FNX/USD on $ 0.00093398. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fenix turukapitalisatsioon?
FNX turukapitalisatsioon on $ 18.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FNX ringlev varu?
FNX ringlev varu on 20.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNX (ATH) hind?
FNX saavutab ATH hinna summas 0.078964 USD.
Mis oli kõigi aegade FNX madalaim (ATL) hind?
FNX nägi ATL hinda summas 0.00058112 USD.
Milline on FNX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FNX kauplemismaht on -- USD.
Kas FNX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNX hinna ennustust.
