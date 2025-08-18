Mis on Fenix (FNX)

Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience. The MetaDEX provides four important functions: 1) It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps. 2) Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens. 3) It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem. 4) Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.

Fenix (FNX) tokenoomika

Fenix (FNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fenix (FNX) kohta Kui palju on Fenix (FNX) tänapäeval väärt? Reaalajas FNX hind USD on 0.00093398 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FNX/USD hind? $ 0.00093398 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FNX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fenix turukapitalisatsioon? FNX turukapitalisatsioon on $ 18.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FNX ringlev varu? FNX ringlev varu on 20.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNX (ATH) hind? FNX saavutab ATH hinna summas 0.078964 USD . Mis oli kõigi aegade FNX madalaim (ATL) hind? FNX nägi ATL hinda summas 0.00058112 USD . Milline on FNX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FNX kauplemismaht on -- USD . Kas FNX sel aastal kõrgemale ka suundub? FNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNX hinna ennustust

