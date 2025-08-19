Rohkem infot FELLA

FELLA hind (FELLA)

1 FELLA/USD reaalajas hind:

$0.00424039
$0.00424039$0.00424039
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FELLA (FELLA) reaalajas hinnagraafik
FELLA (FELLA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01669331
$ 0.01669331$ 0.01669331

$ 0.00135302
$ 0.00135302$ 0.00135302

--

--

+4.97%

+4.97%

FELLA (FELLA) reaalajas hind on $0.00424039. Viimase 24 tunni jooksul FELLA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FELLAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01669331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00135302.

Lüliajalise tootluse osas on FELLA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +4.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FELLA (FELLA) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 424.04K
$ 424.04K$ 424.04K

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

FELLA praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. FELLA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 424.04K.

FELLA (FELLA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FELLA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FELLA ja USD hinnamuutus $ +0.0009852495.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FELLA ja USD hinnamuutus $ +0.0031883216.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FELLA ja USD hinnamuutus $ +0.001926803294747279.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0009852495+23.23%
60 päeva$ +0.0031883216+75.19%
90 päeva$ +0.001926803294747279+83.28%

Mis on FELLA (FELLA)

FELLA, the primary currency for the Based Fellas ecosystem. Provides a medium to funnel utility fees into a liquid asset and reward all Based Fellas.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FELLA (FELLA) allikas

Ametlik veebisait

FELLA hinna ennustus (USD)

Kui palju on FELLA (FELLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FELLA (FELLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FELLA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FELLA hinna ennustust kohe!

FELLA kohalike valuutade suhtes

FELLA (FELLA) tokenoomika

FELLA (FELLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FELLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FELLA (FELLA) kohta

Kui palju on FELLA (FELLA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FELLA hind USD on 0.00424039 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FELLA/USD hind?
Praegune hind FELLA/USD on $ 0.00424039. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FELLA turukapitalisatsioon?
FELLA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FELLA ringlev varu?
FELLA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FELLA (ATH) hind?
FELLA saavutab ATH hinna summas 0.01669331 USD.
Mis oli kõigi aegade FELLA madalaim (ATL) hind?
FELLA nägi ATL hinda summas 0.00135302 USD.
Milline on FELLA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FELLA kauplemismaht on -- USD.
Kas FELLA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FELLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FELLA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:28:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.