Mis on FELLA (FELLA)

FELLA, the primary currency for the Based Fellas ecosystem. Provides a medium to funnel utility fees into a liquid asset and reward all Based Fellas.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FELLA (FELLA) allikas Ametlik veebisait

FELLA hinna ennustus (USD)

Kui palju on FELLA (FELLA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FELLA (FELLA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FELLA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FELLA hinna ennustust kohe!

FELLA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FELLA (FELLA) tokenoomika

FELLA (FELLA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FELLA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FELLA (FELLA) kohta Kui palju on FELLA (FELLA) tänapäeval väärt? Reaalajas FELLA hind USD on 0.00424039 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FELLA/USD hind? $ 0.00424039 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FELLA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FELLA turukapitalisatsioon? FELLA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FELLA ringlev varu? FELLA ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FELLA (ATH) hind? FELLA saavutab ATH hinna summas 0.01669331 USD . Mis oli kõigi aegade FELLA madalaim (ATL) hind? FELLA nägi ATL hinda summas 0.00135302 USD . Milline on FELLA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FELLA kauplemismaht on -- USD . Kas FELLA sel aastal kõrgemale ka suundub? FELLA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FELLA hinna ennustust

FELLA (FELLA) Olulised valdkonna uudised