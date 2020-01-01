Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Felix feUSD (FEUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Felix feUSD (FEUSD) teave Ametlik veebisait: https://usefelix.xyz/ Valge raamat: https://usefelix.gitbook.io/felix-docs Ostke FEUSD kohe!

Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Felix feUSD (FEUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 75.53M $ 75.53M $ 75.53M Koguvaru: $ 8.96B $ 8.96B $ 8.96B Ringlev varu: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.03B $ 9.03B $ 9.03B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Kõigi aegade madalaim: $ 0.953014 $ 0.953014 $ 0.953014 Praegune hind: $ 0.992312 $ 0.992312 $ 0.992312 Lisateave Felix feUSD (FEUSD) hinna kohta

Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FEUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FEUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FEUSD tokeni tokenoomikat, avastage FEUSD tokeni reaalajas hinda!

FEUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FEUSD võiks suunduda? Meie FEUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FEUSD tokeni hinna ennustust kohe!

