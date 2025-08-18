Mis on Felix feUSD (FEUSD)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Felix feUSD (FEUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Felix feUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Felix feUSD (FEUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Felix feUSD (FEUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Felix feUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Felix feUSD hinna ennustust kohe!

FEUSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika

Felix feUSD (FEUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FEUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Felix feUSD (FEUSD) kohta Kui palju on Felix feUSD (FEUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas FEUSD hind USD on 0.991844 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FEUSD/USD hind? $ 0.991844 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FEUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Felix feUSD turukapitalisatsioon? FEUSD turukapitalisatsioon on $ 75.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FEUSD ringlev varu? FEUSD ringlev varu on 75.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FEUSD (ATH) hind? FEUSD saavutab ATH hinna summas 1.067 USD . Mis oli kõigi aegade FEUSD madalaim (ATL) hind? FEUSD nägi ATL hinda summas 0.953014 USD . Milline on FEUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FEUSD kauplemismaht on -- USD . Kas FEUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? FEUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FEUSD hinna ennustust

Felix feUSD (FEUSD) Olulised valdkonna uudised