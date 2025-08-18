Mis on Felicette the Space Cat (FELICETTE)

Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Felicette the Space Cat (FELICETTE) allikas Ametlik veebisait

Felicette the Space Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Felicette the Space Cat (FELICETTE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Felicette the Space Cat (FELICETTE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Felicette the Space Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Felicette the Space Cat hinna ennustust kohe!

FELICETTE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Felicette the Space Cat (FELICETTE) tokenoomika

Felicette the Space Cat (FELICETTE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FELICETTE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Felicette the Space Cat (FELICETTE) kohta Kui palju on Felicette the Space Cat (FELICETTE) tänapäeval väärt? Reaalajas FELICETTE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FELICETTE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FELICETTE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Felicette the Space Cat turukapitalisatsioon? FELICETTE turukapitalisatsioon on $ 15.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FELICETTE ringlev varu? FELICETTE ringlev varu on 688.63M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FELICETTE (ATH) hind? FELICETTE saavutab ATH hinna summas 0.00185156 USD . Mis oli kõigi aegade FELICETTE madalaim (ATL) hind? FELICETTE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FELICETTE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FELICETTE kauplemismaht on -- USD . Kas FELICETTE sel aastal kõrgemale ka suundub? FELICETTE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FELICETTE hinna ennustust

Felicette the Space Cat (FELICETTE) Olulised valdkonna uudised