Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Feisty Doge NFT (NFD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Feisty Doge NFT (NFD) teave Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art Ametlik veebisait: https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346 Ostke NFD kohe!

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Feisty Doge NFT (NFD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M Koguvaru: $ 100.01B $ 100.01B $ 100.01B Ringlev varu: $ 56.04B $ 56.04B $ 56.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00103774 $ 0.00103774 $ 0.00103774 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.00017486 $ 0.00017486 $ 0.00017486 Lisateave Feisty Doge NFT (NFD) hinna kohta

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NFD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NFD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NFD tokeni tokenoomikat, avastage NFD tokeni reaalajas hinda!

NFD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NFD võiks suunduda? Meie NFD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NFD tokeni hinna ennustust kohe!

