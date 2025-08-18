Mis on Feisty Doge NFT (NFD)

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

Feisty Doge NFT hinna ennustus (USD)

Kui palju on Feisty Doge NFT (NFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Feisty Doge NFT (NFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Feisty Doge NFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

NFD kohalike valuutade suhtes

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feisty Doge NFT (NFD) kohta Kui palju on Feisty Doge NFT (NFD) tänapäeval väärt? Reaalajas NFD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NFD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NFD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Feisty Doge NFT turukapitalisatsioon? NFD turukapitalisatsioon on $ 10.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NFD ringlev varu? NFD ringlev varu on 56.04B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFD (ATH) hind? NFD saavutab ATH hinna summas 0.00103774 USD . Mis oli kõigi aegade NFD madalaim (ATL) hind? NFD nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on NFD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NFD kauplemismaht on -- USD . Kas NFD sel aastal kõrgemale ka suundub? NFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFD hinna ennustust

