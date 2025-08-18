Rohkem infot NFD

Feisty Doge NFT logo

Feisty Doge NFT hind (NFD)

Loendis mitteolevad

1 NFD/USD reaalajas hind:

$0.0001903
$0.0001903$0.0001903
-9.00%1D
mexc
USD
Feisty Doge NFT (NFD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:21:09 (UTC+8)

Feisty Doge NFT (NFD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103774
$ 0.00103774$ 0.00103774

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-2.01%

-9.13%

+2.52%

+2.52%

Feisty Doge NFT (NFD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NFD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00103774 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on NFD muutunud -2.01% viimase tunni jooksul, -9.13% 24 tunni vältel +2.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Feisty Doge NFT (NFD) – turuteave

$ 10.66M
$ 10.66M$ 10.66M

--
----

$ 19.02M
$ 19.02M$ 19.02M

56.04B
56.04B 56.04B

100,013,673,040.3348
100,013,673,040.3348 100,013,673,040.3348

Feisty Doge NFT praegune turukapitalisatsioon on $ 10.66M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NFD ringlev varu on 56.04B, mille koguvaru on 100013673040.3348. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.02M.

Feisty Doge NFT (NFD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Feisty Doge NFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Feisty Doge NFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Feisty Doge NFT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Feisty Doge NFT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.13%
30 päeva$ 0-9.80%
60 päeva$ 0+131.82%
90 päeva$ 0--

Mis on Feisty Doge NFT (NFD)

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika

Feisty Doge NFT (NFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Feisty Doge NFT (NFD) kohta

Kui palju on Feisty Doge NFT (NFD) tänapäeval väärt?
Reaalajas NFD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NFD/USD hind?
Praegune hind NFD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Feisty Doge NFT turukapitalisatsioon?
NFD turukapitalisatsioon on $ 10.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NFD ringlev varu?
NFD ringlev varu on 56.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NFD (ATH) hind?
NFD saavutab ATH hinna summas 0.00103774 USD.
Mis oli kõigi aegade NFD madalaim (ATL) hind?
NFD nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on NFD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NFD kauplemismaht on -- USD.
Kas NFD sel aastal kõrgemale ka suundub?
NFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NFD hinna ennustust.
